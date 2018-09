Verkehr : Verkehrsentlastung in Plau: Ortsumgehung fertig

Das Tourismuszentrum Plau am See (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist künftig von einem Großteil des Verkehrs entlastet. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit ist die Ortsumgehung fertig. Sie wird an diesem Donnerstag feierlich übergeben, wie ein Sprecher der Stadt am Mittwoch erklärte. Die 2,7 Kilometer lange Umgehungsstraße verbindet die Bundesstraßen 103 und 191 im Norden von Plau und ist die einzige Ortsumgehung, die in Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt wird. Der Neubau kostete rund elf Millionen Euro. Zwei Brücken über einen Kanal und eine Bahnstrecke waren nötig.

von dpa

19. September 2018, 08:18 Uhr

Damit sollen die täglich bis zu 7000 Fahrzeuge, die noch die Altstadt im Norden passieren, umgeleitet werden, vor allem die Lastwagen. Der Luftkurort mit rund 6000 Einwohnern gilt als touristisches Zentrum der Mecklenburgischen Seenplatte und ist wegen der Erreichbarkeit über die Autobahnen 19 und 24 auch bei Urlaubern aus Berlin und Hamburg sehr beliebt. Die Stadt hatte 25 Jahre lang für den Entlastungsbau geworben.