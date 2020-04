Kriminalität : Verkehrskontrolle von falschen Polizisten in Baabe

Falschen Polizisten haben einen 30-jährigen Autofahrer am Mittwoch in Baabe (Landkreis Vorpommern-Rügen) einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die beiden Männer hatten bei dem Fahrer mit auswärtigem Kennzeichen den Anschein erweckt, Zivilpolizisten zu sein. Nach der Kontrolle ließen sie den 30-Jährigen mit Wohnsitz auf Rügen weiterfahren. Nach internen Recherchen stellte sich heraus, dass die zwei Männer keine Beamten waren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Avatar_prignitzer von dpa

09. April 2020, 18:12 Uhr

Die Polizei warnt, dass niemand außer sie selbst hoheitliche Handlungen durchführen kann, wie etwa Verkehrskontrollen. Bei Fahrzeugen mit fremden Kennzeichen außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns sollte selbstverständlich keine Selbstjustiz stattfinden. Wer sich über die Echtheit eines Beamten unsicher ist, kann sich den Dienstausweis zeigen lassen oder bei der zuständigen Behörde anrufen.