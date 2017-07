Festspiele : «Vermächtnis der Wasserfrauen»: Vineta-Festspiele starten

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Die sagenumwobene Stadt Vineta erhebt sich wieder aus den Fluten der Ostsee. Am Samstag (19.30 Uhr) starten auf der Ostseebühne in Zinnowitz (Insel Usedom) die 21. Vineta-Festspiele. In dem mit Musik, Tanz und Pyrotechnik angereicherten Stück «Das Vermächtnis der Wasserfrauen» thematisiert das Team um Intendant Wolfgang Bordel erneut aktuelle Fragestellungen - konkret gehe es um das Thema «Gerechtigkeit». Neben Schauspielern der Vorpommerschen Landesbühne Anklam stehen erstmals Eleven des ersten Studienjahres der Theaterakademie Zinnowitz auf der Bühne. An der fantastischen Geschichte wirken insgesamt 34 Darsteller mit. Das Stück wird bis Anfang September 33 Mal aufgeführt.

von dpa

erstellt am 05.Jul.2017 | 06:38 Uhr