Kriminalität : Vermeintlich hilfsbereite Männer beklauen Frau mit Rollator

von dpa

12. Dezember 2018, 09:22 Uhr

Zwei vermeintliche Helfer haben einer gehbehinderten Frau in Waren ihre Handtasche geraubt. Die 56-Jährige hatte die zwei jungen Männer gebeten, ihren Rollator in der Bahnhofsunterführung eine Treppe herunterzutragen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden mutmaßlichen Täter hätten dies am Dienstagnachmittag auch getan, dann aber die Handtasche mitgenommen, die sich am Rollator befand. In der Handtasche lagen laut Polizeiangaben unter anderen Bargeld und ein Mobiltelefon. Die unbekannten Täter konnten zunächst nicht gefasst werden.