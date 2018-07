Notfälle : Vermisster Strandbesucher von Warnemünde wohlauf

Die Suche nach einem vermissten Strandbesucher in Warnemünde hat ein harmloses Ende gefunden. Am Sonntag meldete sich ein Mann aus Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bei der Polizei, nachdem Medien ihn auf die Suche nach ihm aufmerksam gemacht hatten. Der 46-Jährige erkannte auf einem Foto die am Samstag herrenlos am Strand gefundenen Sachen, teilte die Polizei mit.

von dpa

22. Juli 2018, 16:17 Uhr

Weil ein Badeunglück befürchtet worden war, hatte die Polizei am Abend eine große Suchaktion mit Hubschrauber, mehreren Booten, einem Spürhund und einer Drohne eingeleitet. Am Strand hatten stundenlang ein blaues Handtuch, eine knielange Sporthose und ein Autoschlüssel herumgelegen. Der 46-Jährige gab am Sonntag an, er habe seinen Platz am Strand für einige Zeit verlassen, um etwas zu essen. Als er zurückkehrte, habe er vergeblich nach seinen persönlichen Dingen gesucht. Die Suchaktion habe er nicht wahrgenommen. Schließlich habe er sich aus Neustadt-Glewe einen Zweitschlüssel für sein Auto bringen lassen und sei nach Hause gefahren.