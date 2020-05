Demonstrationen : Versammlung von Corona-Maßnahmen-Gegnern vorzeitig beendet

Avatar_prignitzer von dpa

02. Mai 2020, 10:00 Uhr

In Schwerin ist in Absprache mit der Polizei am Freitag eine unzulässige Versammlung von Gegnern der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorzeitig beendet worden. Statt der angemeldeten und genehmigten 50 Teilnehmer seien mehrere hundert Menschen zu der Mahnwache am Pfaffenteich gekommen, teilte die Polizei mit. Weil auch das Abstandsgebot nicht eingehalten worden sei, hätten Polizeibeamte die Menschen aufgefordert, sich vom Versammlungsort zu entfernen. Die Mahnwache war unter dem Titel «Grundgesetz wieder herstellen - Corona-Kontaktsperre sofort beenden» angemeldet worden. «Die Grundrechtseinschränkungen sind in keiner Weise gerechtfertigt», sagte ein Teilnehmer der Deutschen Presse-Agentur.