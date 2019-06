Prozesse : Versuchter Mord an Syrer: Opfer soll in Prozess aussagen

Der Prozess um einen versuchten Mord an einem Syrer in Neubrandenburg wird heute mit Zeugenvernehmungen fortgesetzt. Am zweiten Verhandlungstag soll vor dem Landgericht Neubrandenburg das 64 Jahre alte Opfer als Zeuge gehört werden. Dabei geht es darum, ob er den angeklagten Mauretanier als Täter vor Gericht wiedererkennt. Der 33-jährige Angeklagte bestreitet die Tat trotz zahlreicher Indizien, wie Fingerabdrücken.

von dpa

21. Juni 2019, 01:45 Uhr

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, den Syrer im Juli 2018 in Neubrandenburg in dessen Wohnung mit einem Holzknüppel heimtückisch und aus Habgier niedergeschlagen und ihn dann beraubt zu haben. Der ungelernte Gelegenheitsarbeiter soll dann nach Belgien und Frankreich geflohen sein, wo er im Herbst 2018 gefasst und nach Deutschland ausgeliefert worden war.

Der Syrer überlebte, weil ihn Nachbarn rechtzeitig stark blutend im Flur fanden. Der 64-Jährige tritt mit einem Anwalt als Nebenkläger auf. Mit einem Urteil wird frühestens am 25. Juni gerechnet.