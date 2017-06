Kriminalität : Versuchter Raub mit Messer in Güstrow

vergrößern 1 von 1 Foto: Hauke-Christian Dittrich 1 von 1

Ein 22-Jähriger ist von einem Unbekannten in Güstrow (Landkreis Rostock) mit einem Messer bedroht worden. Er forderte am Samstagabend Geld und Handy des 22-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Als dieser sich weigerte, verletzte ihn der Angreifer demnach an der Hand. Einen Zeugen, der zur Hilfe eilte, habe der Täter gegen den Kopf geschlagen. Er entkam unerkannt.

Mitteilung Polizei

von dpa

erstellt am 11.Jun.2017 | 10:05 Uhr