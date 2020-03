Kriminalität : Versuchter Überfall auf Supermarkt: 20-Jähriger in U-Haft

Avatar_prignitzer von dpa

08. März 2020, 13:33 Uhr

Nach einem versuchten Überfall auf einen Supermarkt in Rostock-Lütten Klein ist gegen einen 20 Jahre alten Mann Haftbefehl erlassen worden. Der zunächst unbekannte Maskierte soll am Samstagabend eine Kassiererin mit einem Messer bedroht und die Herausgabe des Geldes aus der Kasse gefordert haben, wie die Polizei mitteilte. Als die Kassiererin Alarm schlug, flüchtete der Mann. Die 48 Jahre alte Kassiererin erlitt einen Schock und wurde ärztlich behandelt. Im Rahmen einer anschließenden Fahndung wurde der 20-Jährige, bei dem die Beamten eine Maske und ein Messer feststellten, festgenommen. Der Mann wurde am Sonntag in eine Untersuchungshaftanstalt gebracht, wie ein Polizeisprecher am Mittag mitteilte. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen versuchter räuberischer Erpressung ermittelt.