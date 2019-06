Prozesse : Verteidigungsministerium streitet mit Produktionsfirma

Die Vermarktung von Bundeswehr-Imageserien wie «Die Rekruten» oder «Mali» wird zum Streitfall vor Gericht. Die Hamburger Produktionsfirma my way productions Filmgesellschaft mbH & Co KG sei der Meinung, dass sich aus einem Medien-Kooperationsvertrag mit dem Verteidigungsministerium zur Produktion der Serie «Das rote Schloss am Meer» auch Exklusivrechte an anderen Imageserien ergeben, teilte das Landgericht Rostock am Donnerstag mit.

von dpa

13. Juni 2019, 12:56 Uhr

Das Ministerium dagegen sei der Auffassung, dass es keinen Zusammenhang zwischen den eigenen Werbefilmen und dem Kooperationsvertrag für die bislang nicht realisierte Serie «Das rote Schloss am Meer» gebe. Wegen der bestehenden Rechtsunsicherheit klage das Ministerium nun auf die negative Feststellung eines Unterlassungsanspruchs der Produktionsgesellschaft. Das Landgericht befasst sich am kommenden Mittwoch mit dem Fall.

Die Produktionsfirma habe 2017 erste Abmahnungen gegenüber dem Ministerium ausgesprochen. Diese betrafen die Serien «Mali» und «Mali-Bots», 2018 folgten weitere Abmahnungen wegen der Serien «Die Springer» und «Messenger-Bot».