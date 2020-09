Agrar : Verwaltungsgericht verhandelt BUND-Klage

Fast 80 000 Hähnchen wollen Investoren in der Gemeinde Wardow bei Laage künftig mästen. Der BUND klagt dagegen. Die Investoren haben nach Ansicht der Umweltorganisation die Anlage in zwei gleiche Ställe geteilt, um die Öffentlichkeitsbeteiligung an dem Projekt zu umgehen.

Avatar_prignitzer von dpa

16. September 2020, 03:10 Uhr