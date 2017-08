Musik : Viel Beifall bei Preisträger-Projekt der Festspiele MV

Die Interpreten, die inzwischen als Solisten und Kammermusiker international gefragt sind, hatten zu Beginn ihrer Kariere alle erfolgreich an dem Nachwuchswettbewerb der Festspiele MV, «Junge Elite», teilgenommen. Das Zusammentreffen und gemeinsame Musizieren von früheren Preisträgern ist Bestandteil des Festspielsommers, der in diesem Jahr mehr als 130 Konzerte umfasst.

Das «Preisträger-Projekt» hatte vor einer Woche mit Proben begonnen und umfasste sechs Konzerte an fünf Spielstätten im ganzen Land.

Das Programm des dreimonatigen Klassikfestivals wird in diesem Jahr maßgeblich geprägt von dem in Essen geborenen Percussionisten Alexej Gerassimez. Er bestreitet 24 Konzerte. Seine Auftritte unter anderem in den Werkhallen des Metallgusswerkes Waren oder des Kranbauers Liebherr in Rostock begeisterten das Publikum. An diesem Donnerstag (24. August) tritt er auf dem Fliegerhorst in Laage (Landkreis Rostock) auf. Im Flugzeugshelter des Geschwaders «Steinhoff» spielt Gerassimez mit seinen Musikerfreunden, dem Pianisten Ivo Janssen und den Percussionisten Julius Heise und KrausFrink, live zu dem für dieses Konzert vom NDR produzierten Film «MV von oben».

Festspielsommer 2017

Alexej Gerassimez

von dpa

erstellt am 20.Aug.2017 | 18:05 Uhr