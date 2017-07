Tourismus : Viel Kritik im Radfahrland Mecklenburg-Vorpommern

vergrößern 1 von 1 Foto: Julian Stratenschulte 1 von 1

Der ADFC hat das Radfahrland Mecklenburg-Vorpommern erneut unter die Lupe genommen und will sein Fazit am Dienstag in Schwerin der Öffentlichkeit vorstellen. In der Vergangenheit sparte die Radfahrer-Vereinigung mit Kritik nicht, denn das Radwege-Netz im Nordosten erfüllte oft nicht die Erwartungen der Nutzer. Im jüngsten ADFC-Fahrradklima-Test vom Frühjahr waren etwa die städtischen Radweg-Angebote im Nordosten mit Werten zwischen 3,21 und 3,97 bewertet worden. Mit einem solchen Notendurchschnitt im Abitur dürfte es mit dem Studienplatz schwer werden, hatte der ADFC-Landesvorsitzende Martin Elshoff bei der Präsentation der Umfrageergebnisse im Mai gesagt.

von dpa

erstellt am 25.Jul.2017 | 01:44 Uhr