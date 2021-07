Agrar : Viele Milchbauern in Mecklenburg-Vorpommern geben auf

Mit Fleisch und Milch lässt sich oft kaum etwas verdienen. Zumindest für die Bauern. Viele gaben in den zurückliegenden Jahren die Tierhaltung auf. Vor allem eine Folge niedriger Erzeugerpreise. Nur noch gut die Hälfte der Agrarbetriebe in MV hält Vieh - aber viel.

Schwerin | Jeder dritte Milchbauer in Mecklenburg-Vorpommern hat wegen der stark schwankenden und oft niedrigen Milchpreise in den vergangenen zehn Jahren aufgegeben. Wie das Statistische Amt am Freitag in Schwerin mitteilte, sank die Zahl der Milchvieh-Betriebe um 34,5 Prozent auf 540. Laut Landwirtschaftszählung standen 2020 noch 163.200 Milchkühe in den Ställ...

