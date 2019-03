Denkmäler : Viele Projekte der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in MV

Jedes zehnte Förderprojekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) in diesem Jahr steht im Nordosten. Bundesweit erhielten in diesen Tagen rund 380 Denkmaleigentümer vom Vorstand der Stiftung eine Zusage über Fördermittel für ihr Bauvorhaben, teilte die DSD am Dienstag an ihrem Sitz in Bonn mit. In Mecklenburg-Vorpommern würden voraussichtlich 37 Denkmale unterstützt.

von dpa

12. März 2019, 14:30 Uhr

Dazu gehört ein Schulbau aus DDR-Zeit in Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg). Er sei 1964 im Stil der Nachkriegsmoderne als Aula- und Verwaltungsgebäude an das Renaissanceschloss der Kleinstadt angebaut worden und zeichne sich durch eine hohe architektonische Qualität aus.

Die abschließende Zahl der bis Jahresende geförderten Projekte hängt den Angaben zufolge unter anderem von der Höhe der eingeworbenen Spenden ab. In den Vorjahren hat die Stiftung nach eigenen Angaben jährlich rund 450 Denkmale unterstützt. In Mecklenburg-Vorpommern soll 2019 unter anderem auch Schloss Broock in Alt Tellin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und die Dorfkirche Rankwitz Liepe auf Usedom Unterstützung von der DSD bekommen.