Hochschulen : Viele Studenten wegen Corona-Krise in finanzieller Notlage

Viele Studenten in Mecklenburg-Vorpommern sind nach Einschätzung des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) wegen der Corona-Pandemie in einer finanziellen Notlage. In einer Umfrage unter 3000 Studenten der Universitäten und Hochschulen im Land bezeichneten sich knapp 40 Prozent selbst in finanzieller Bedrängnis, teilte der Asta der Uni Rostock am Montag mit. So sei etwa der Nebenerwerb von 45,5 Prozent der Studierenden wegen der Corona-Krise ausgesetzt worden. 15 Prozent arbeiteten weniger, etwa gleich vielen sei gekündigt worden. Die internationalen Studierenden treffe diese Situation besonders hart, da bei ihnen der Anteil von Bafög-Beziehern nur bei 5,6 Prozent liege.

Avatar_prignitzer von dpa

20. April 2020, 16:28 Uhr

Als Konsequenz forderte der Asta schnelle und unbürokratische Hilfen. «Entscheidungen müssen jetzt getroffen werden und wirklich alle Studierenden in finanzieller Not mit einschließen. Ansonsten werden einige ihr Studium aus der Not heraus abbrechen müssen», sagte AStA-Sozialreferentin Charlotta Sieve.

Mecklenburg-Vorpommerns Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) verwies in einer Reaktion auf den Asta-Vorstoß auf ein Schreiben der Kultusministerkonferenz an Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU). Sie sei sich mit den anderen Ländern darüber einig, dass der Bund eine schnelle und unbürokratische Lösung für Studierende in Not schaffen muss. Allerdings reichten die bisherigen Vorschläge Karliczeks nicht aus.