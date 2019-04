Soziales : Viele Teilnehmer zu Kindergartentag erwartet

von dpa

06. April 2019, 03:52 Uhr

Mehr als 400 Erzieherinnen, Erzieher und private Anbieter von Kindertagespflege werden heute in Golchen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zum 20. Kindergartentag Mecklenburg-Vorpommern erwartet. Veranstalter ist die Landesvereinigung für Gesundheitsförderung. In Fachvorträgen und in Diskussionsrunden sollen unter anderem moderne Erziehungskonzepte und Gesundheitsförderung von Anfang an thematisiert werden. Außerdem stehen auch Mitarbeiterführung und Stressbewältigung im Berufsalltag zur Diskussion. Erhebungen zufolge gehören Kita-Gruppen in Mecklenburg-Vorpommern zu den größten bundesweit. Das hatte immer wieder zu Forderungen geführt, die Betreuungsschlüssel zugunsten einer besseren Betreuer/Kind-Relation zu verändern.