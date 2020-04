Wetter : Viele Wolken in Mecklenburg-Vorpommern, trotzdem trocken

In Mecklenburg-Vorpommern wechseln sich in den kommenden Tagen Sonne und Wolken ab. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) startet der Dienstag klar und sonnig, im Laufe des Tages ziehen dann aber Wolken auf. Es bleibt trocken. Die Tageshöchstwerte liegen bei zehn Grad. An der Küste kann es einzelne Windböen geben. In der Nacht kühlt es sich auf bis zu zwei Grad ab.

Avatar_prignitzer von dpa

14. April 2020, 06:54 Uhr

Der Mittwoch startet stark bewölkt, aber trocken. Am Nachmittag klart es dann auf. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 12 und 16 Grad. In den Küstenregionen bleibt es windig. Nachts zieht es sich dann wieder etwas zu, bei Temperaturen um die vier Grad.

Am Donnerstag soll es stark bewölkt werden bei Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad. Den ganzen Tag über gibt es keinen Regen.