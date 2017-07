Agrar : Vielversprechende Anbauversuche mit Wildfrüchten in MV

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Hiekel 1 von 1

Wildfrüchte könnten eine neue Einnahmequelle für Obstbauern in Mecklenburg-Vorpommern werden. In Ludwigslust laufen seit gut einem Jahr Anbauversuche für Aroniabeere, Hagebutte und Scheinquitte. Anika Lüders von der LMS Agrarberatung zog am Donnerstag eine positive Zwischenbilanz. Aronia und Scheinquitte hätten sich sehr gut etabliert, auch zwei Rosensorten seien gut dabei, sagte sie bei einem Fach- und Demonstrationstag in Ludwigslust. In den nächsten Wochen stehe die erste Ernte an. An dem Projekt beteiligt sind auch die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei sowie die Hochschule Neubrandenburg. Dort wird an Verarbeitungsmöglichkeiten geforscht. Das Land fördert das bis März 2019 laufende Projekt mit knapp einer Million Euro.

von dpa

erstellt am 27.Jul.2017 | 15:33 Uhr