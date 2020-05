Gesundheit : Vier neue Corona-Infektionen in MV registriert

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 offiziell bestätigt worden. Insgesamt wurden nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock bislang 721 Menschen im Nordosten positiv auf das Virus getestet. Die Neuinfektionen wurden aus den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald sowie aus der Stadt Rostock gemeldet. Vorpommern-Greifswald hat demnach mit 136 die meisten bestätigten Fälle im Land.

Avatar_prignitzer von dpa

08. Mai 2020, 16:47 Uhr

Bisher wurden oder werden 101 Personen mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt, 17 davon auf einer Intensivstation. 19 Menschen starben. Schätzungsweise 652 der positiv getesteten Menschen - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - sind von einer Covid-19-Erkrankung genesen. Mecklenburg-Vorpommern hat bundesweit weiterhin die mit Abstand geringste Zahl von positiv getesteten Menschen und Sterbefällen.