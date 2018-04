Film : Vier Preisträger beim Medienkompetenzpreis

In Rostock ist zum Auftakt der Filmfestivals FiSH der Medienkompetenzpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern überreicht worden. Insgesamt wurden vier Projekte ausgezeichnet, wie die Organisatoren, die Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern und das Bildungsministerium, am Donnerstag berichteten. In der Kategorie «Außerschulische Projekte» wurden der Jugendmedienverband MV in Rostock für das medienübergreifende Projekt «ß-Kongress» und das Kultur- und Initiativhaus Greifswald für das Audio-Projekt «VeRa ein Radioprojekt der Bildungsinitiative verquer» ausgezeichnet. Sie erhielten dafür 1000 beziehungsweise 500 Euro.

von dpa

26. April 2018, 16:43 Uhr

In der Kategorie «Schulische Projekte» gewannen die Schülerzeitung «Copy Left» der Regionalen Schule «Am Grünen Berg» in Bergen und das Audio-Projekt «Lat di wat vertellen» der «anderen Grundschule» Groß Nemerow. Sie erhielten dafür jeweils 750 Euro.