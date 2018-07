Unfälle : Vier Schwerverletzte nach Autounfall bei Alt Schwerin

von dpa

24. Juli 2018, 17:51 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 192 bei Alt Schwerin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am Dienstag vier Personen schwer verletzt worden. Ein 78-Jähriger habe beim Linksabbiegen das entgegenkommende Fahrzeug einer 52-Jährigen übersehen, so dass beide Autos frontal zusammenstießen, teilte die Polizei mit. In jedem Fahrzeug habe sich noch eine Beifahrerin befunden. Alle vier wurden schwer verletzt und in Kliniken gebracht. Bei den Rettungsarbeiten hätten auch Mitarbeiter des Bundesamtes für Güterverkehr geholfen, die zufällig vorbeikamen, hieß es. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 25 000 Euro.