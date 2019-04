Unfälle : Vier Unfälle in Autobahn-Baustelle: Mehrere Verletzte

In einer Baustelle auf der A20 nahe des Kreuzes Wismar sind am Wochenende bei Unfällen mehrere Menschen verletzt worden. Gleich drei Fahrzeuge gerieten innerhalb weniger Stunden unabhängig voneinander auf eine abgesperrte Spur und kollidierten dort mit einem Haufen Split, teilte die Polizei Wismar am Montag mit.

von dpa

01. April 2019, 13:42 Uhr

Dabei wurden eine 62 Jahre alte Frau und ein 51-jähriger Mann leicht verletzt. Bereits zuvor war in der Freitagnacht ein 81 Jahre alter Fahrer mit seinem Auto auf die gesperrte Fahrspur geraten und hatte sich mit seinem Fahrzeug überschlagen. Er und seine 80-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt.

Die Unfallhäufung bezeichnete die Polizei als ungewöhnlich. Der Bereich sei mehrfach von Beamten kontrolliert und selbst befahren worden, dabei sei jedoch nichts Auffälliges entdeckt worden. Die Polizei wies daher auf das Tempolimit von 60 km/h hin.