Unfälle : Vier verletzte bei Verkehrsunfall auf A20

von dpa

17. August 2018, 06:05 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 20 bei Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind in der Nacht zum Freitag vier Menschen verletzt worden. Darunter ist auch ein fünf Jahre altes Kind. Eine 37-jährige Frau habe einen Moment nicht aufgepasst und sei auf ein vor ihr fahrendes Auto samt Anhänger aufgefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Sowohl die Frau und das Kind, als auch die beiden 28 und 25 Jahre alten Insassen des anderen Autos wurden in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der anschließenden Aufräumarbeiten, war die A 20 zwei Stunden lang teilweise gesperrt.