Agrar : Vier-Wochen-Frist für Beantragung von Agrarbeihilfen

Das Landwirtschaftsministerium in Schwerin hat die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern aufgefordert, ihre Anträge auf Agrarbeihilfen rechtzeitig vor Ablauf der Frist am 15. Mai online einzureichen. Die Antragssoftware stehe nach einer notwendigen Aktualisierung nun unter agrarantrag-mv.de zur Verfügung, teilte Agrarminister Till Backhaus (SPD) mit. Aufgrund der Corona-Krise sei es zu organisatorischen Verzögerungen gekommen, räumte er ein. Anträge, die verspätet bis zum 9. Juni eingingen, hätten Kürzungen zur Folge. Danach würden Anträge wegen Fristüberschreitung abgelehnt.

Avatar_prignitzer von dpa

15. April 2020, 15:11 Uhr

Die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern erhalten aktuell etwa 410 Millionen Euro pro Jahr an flächengebundenen Zuschüssen von der EU. Nach Angaben des Agrarministeriums machen diese Zahlungen für einzelne Betriebe bis zu einem Drittel der Einnahmen aus. Etwa 353 Millionen Euro werden pauschal als Direktzahlungen für die Bewirtschaftung von Agrarflächen ausgereicht, 57 Millionen gibt es gezielt für nachhaltige und umweltschonende Landnutzung sowie für die Entwicklung des ländlichen Raums.