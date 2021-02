Elektro : Vierte Runde der Metall-Tarifverhandlungen beginnt

Wenige Tage vor Ablauf der Friedenspflicht gehen die Tarifverhandlungen für die 140 000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie heute in ihre vierte Runde.

Hamburg | Die IG Metall Küste und der Arbeitgeberverband Nordmetall treffen sich dazu in kleiner Runde in Hamburg. Bislang liegen die Positionen weit auseinander. Sollte es wieder zu keiner Einigung kommen, könnte es mit Ablauf der Friedenspflicht am 2. März zu e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.