Auto : Viertes Wachstumsjahr in Folge beim TÜV Nord

Getrieben vom guten Auslandsgeschäft hat die Prüfgesellschaft TÜV Nord 2017 das vierte Wachstumsjahr in Folge hingelegt. Der Umsatz stieg um 2,7 Prozent auf 1,18 Milliarden Euro, das Betriebsergebnis (Ebit) legte auf 77,5 Millionen Euro zu - nach 69,8 Millionen Euro ein Jahr zuvor, wie die Gruppe am Freitag in Hannover mitteilte. Parallel zum guten Geschäft stieg die Zahl der Mitarbeiter um 367 auf 10 539. Der Auslandsanteil der Gesellschaft, die vor allem in China und Indien zulegte, liegt bei 26,4 Prozent. Der Konzern sei finanziell solide aufgestellt, sagte Vorstandschef Dirk Stenkamp.

von dpa

23. März 2018, 13:34 Uhr

Deutliche Zuwächse habe es im Segment IT gegeben. Der Konzern hat im Vorjahr seine Investitionen in die Digitalisierung zudem kräftig ausgebaut. «Der Anteil digitaler Dienstleistungen wächst stetig», sagte Stenkamp. 2017 seien rund 50 Millionen Euro in diese Zukunftssegmente investiert worden. Zu den Geschäftsfeldern des TÜV Nord zählen Sicherheitsdienstleistungen für die zunehmend vernetzte Industrie, das autonome Fahren und die Abwehr von Hackerangriffen. Im Kfz-Sektor wurden mehr als 2,5 Millionen Autos mit dem neuartigen digitalen Adapter zur Prüfung der Fahrzeugelektronik untersucht.