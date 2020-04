Krankheiten : Vietnamesische Gemeinschaft spendet 1200 Masken für

Die Rostocker Universitätsmedizin hat am Montag für ihre Mitarbeiter eine Spende von 1200 Gesichtsmasken erhalten. Angefertigt wurde der Atemschutz aus kochfester Baumwolle von Näherinnen der vietnamesischen Gemeinschaft in Rostock. In Heimarbeit benötigten die Frauen zehn Tagen für die Herstellung der begehrten Artikel.

Avatar_prignitzer von dpa

06. April 2020, 14:10 Uhr

«Wie sind sehr dankbar für die großzügigen Spende und freuen uns, diese ganz besonderen Masken unseren Mitarbeitern als Ergänzung zum professionellen Schutz zur Verfügung zu stellen», sagte Emil Reisinger, Wissenschaftlicher Vorstand und Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektiologie.