Feiertage : Vineta-Osterspektakel wegen Witterung abgesagt

von dpa

01. April 2018, 11:39 Uhr

Das traditionelle Vineta-Osterspektakel in Zinnowitz auf der Insel Usedom ist zum ersten Mal in seiner 20-jährigen Geschichte abgesagt worden. Grund sei das Wetter, wie die Veranstalter am Ostersonntag mitteilten. Starker Wind an der Küste peitsche die Wellen auf den Strand, so dass es nicht einmal möglich sei, eine Bühne aufzubauen - «geschweige denn später zu tanzen und kämpfen». Hinzu kämen Regen und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Zu dem Osterspektakel waren Tausende Besucher erwartet worden.