Museen : Virtuelles Landesmuseum ab 13. Mai auch für Vorpommern

von dpa

06. Mai 2018, 08:51 Uhr

Das Virtuelle Landesmuseum, das bislang besondere Stücke aus mecklenburgischen Museen im Internet präsentiert, bekommt Zuwachs. Vom 13. Mai an werden herausragende Exponate aus 16 Kunst- und Heimatmuseen Vorpommerns in Wort, Bild und einige auch in einer 360-Grad-Darstellung zu bewundern sein, wie Florian Ostrop von der Stiftung Mecklenburg der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das älteste Stück sei ein 183 Millionen Jahre alter Halswirbelknochen eines Neoichthyosauriers, der in einer Tongrube bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) gefunden wurde und im dortigen Museum Im Mühlentor aufbewahrt wird. Bisher seien 30 Museen im Virtuellen Landesmuseum vertreten, künftig seien es 46. Weitere Häuser hätten Interesse signalisiert, darunter das Ozeaneum in Stralsund.