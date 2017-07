Unternehmen : Visiotex plant in Wismar Millionen-Investition

vergrößern 1 von 2 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 2

Die seit 2011 im Gewerbegebiet am alten Wismarer Holzhafen ansässige Visiotex GmbH plant Millioneninvestitionen, um die eigene Produktpalette deutlich zu erweitern. Das Unternehmen liefert bislang nahtfreie Textilbezüge für die Möbel-, Medizin- und Automobilbranche. Künftig sollen in Wismar beispielsweise auch nahtfreie Sportschuhe mit integrierter Sohle hergestellt werden. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) sicherte dem Unternehmen bei einem Besuch am Montag finanzielle Unterstützung bei dem Bestreben zu, zunächst die Forschung und dann auch die Produktion in Wismar auszubauen. Visiotex gehöre zu den «verborgenen, hochinnovativen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern», die mit ihren neuen Ideen den wirtschaftlichen Aufschwung voranbringen und weitere Arbeitsplätze schaffen würden, betonte Glawe.

von dpa

erstellt am 24.Jul.2017 | 14:52 Uhr