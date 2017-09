Kommunen : Volksentscheid: Rostocker Traditionsschiff bleibt

Das Rostocker Traditionsschiff wird an seinem jetzigen Liegeplatz am IGA-Park bleiben. Bei einem Volksentscheid, der am Sonntag parallel zur Bundestagswahl abgehalten wurde, stimmten 57,4 Prozent der Rostocker für den bisherigen Standort. 42,6 Prozent hätten sich hinter den Vorschlag der Initiatoren gestellt, das Schiff vom Typ Frieden in den Stadthafen zu verlegen, sagte ein Stadtsprecher. 173 000 Wahlberechtigte der Hansestadt waren zu der Abstimmung aufgerufen, fast 70 Prozent hätten sich beteiligt.