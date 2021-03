Theater : Volkstheater Rostock: Wiedereröffnung am 22. März

Mit dem Schauspiel „Jugend ohne Gott“ will das Volkstheater Rostock am 22. März die Wiedereröffnung feiern.

Rostock | Mit dem Schauspiel „Jugend ohne Gott“ will das Volkstheater Rostock am 22. März die Wiedereröffnung feiern. Dank der niedrigen Corona-Inzidenzwerte in der Hansestadt sei eine Rückkehr zum Spielbetrieb an diesem Termin möglich, teilte das Theater am Donnerstag mit. Ursprünglich war die Premiere des von Regisseur Daniel Pfluger inszenierten Stückes für ...

