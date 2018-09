Museen : Volle Strände und leere Museumskassen

von dpa

05. September 2018

Strand statt Kunst: Der heiße Sommer hat sich negativ auf die Besucherzahlen vieler Museen im Nordosten ausgewirkt. So wurden im Ozeaneum und im Meeresmuseum Stralsund im Vergleich zum Vorjahr bislang weniger Gäste gezählt, wie die Marketing-Abteilung mitteilte. Zunächst hätten der lange Winter und die verschneiten Osterfeiertage vom Museumsbesuch abgehalten. Dann habe der ungewöhnlich lange und heiße Sommer für volle Strände gesorgt, aber für weniger Einnahmen in der Museumskasse, sagte Karin Hellmeier. Auch die Kunsthalle Rostock meldete geringere Gästezahlen im bisherigen Jahresverlauf als 2017. Den Besucherzahlen des Staatlichen Museums Schwerin hat der heiße Sommer hingegen nicht geschadet, wie eine Sprecherin sagte. Im Gegenteil: Offensichtlich hätten die Gäste die Kühle im Museum gesucht, so dass es einen Besucheranstieg von 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gegeben habe.