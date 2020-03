Volleyball : Volleyball-Bundesligaspiel findet mit Publikum statt

Avatar_prignitzer von dpa

09. März 2020, 17:32 Uhr

Das Bundesligaspiel der Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin gegen den VfB Suhl soll am Dienstagabend (19.00 Uhr) planmäßig in der Schweriner Palmberg-Arena ausgetragen werden. «Aus unserer Sicht besteht kein Grund, das Spiel abzusagen. Sofern uns keine Behörde dazu auffordert, werden wir also ganz normal vor Publikum spielen», sagt SSC-Geschäftsführer Michael Evers in einer Pressemitteilung vom Montag.