Eine Woche nach dem Pokalgewinn ist Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin auch in der Bundesliga auf Erfolgskurs geblieben. Die Mecklenburgerinnen kamen am Samstagabend vor 950 Zuschauern beim VfB Suhl nach nur 80 Spielminuten zu einem ungefährdeten 3:0 (29:27, 25:18, 25:17)-Sieg und festigten vier Spiele vor dem Hauptrundenabschluss ihren zweiten Tabellenrang hinter Allianz MTV Stuttgart.

von dpa

03. März 2019, 09:45 Uhr

Vier Tage nach dem unglücklichen Aus in der Champions League hatte das Team von Trainer Felix Koslowski mit den Thüringerinnen nur im ersten Satz einige Mühe, als der VfB sogar mehrere Satzbälle hatte. Danach setzte sich wie erwartet die größere individuelle Klasse des deutschen Rekordmeisters durch. Mannschaftskapitänin Jennifer Geerties (16) und die Amerikanerin Lauren Barfield (15) waren in der Suhler Sporthalle Wolfsgrube die erfolgreichsten Punktesammlerinnen der Norddeutschen, die in der Liga in dieser Saison auswärts noch ungeschlagen sind.

Nach dem achten Ligasieg in Folge sind die Schwerinerinnen weiter die ärgsten Verfolgerinnen von Tabellenführer Stuttgart, der dem SSC Ende Dezember in eigener Halle die bislang einzige Niederlage in der Bundesliga zugefügt hat. Die ungeschlagenen Schwäbinnen, die im Pokalfinale dem SSC mit 0:3 unterlegen waren, haben nach 18 Spielen der Hauptrunde 52 Punkte auf dem Konto. Schwerin folgt mit drei Punkten Rückstand deutlich vor dem Dresdner SC (41).