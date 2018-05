Volleyball : Volleyball-Meister SSC Schwerin holt Angreiferin

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin hat sich weiter verstärkt. Außen-Angreiferin McKenzie Adams wechselt vom Ligarivalen Ladies in Black Aachen zum erfolgreichsten deutschen Volleyball-Club. «Ich bin sicher, jeder in der Liga wollte sie haben. Umso mehr freue ich mich, dass sie sich für uns entschieden hat, das ist einer der größten Coups der Liga», sagt SSC-Trainer Felix Koslowski in einer Mitteilung vom Freitag.

von dpa

11. Mai 2018, 15:40 Uhr

Die 26 Jahre alte US-Amerikanerin hat nach Vereinsangaben eine Einjahresvertrag unterschrieben. Adams spielte zuvor zwei Jahre in Aachen, war hier vergangene Saison Kapitänin und beste Punktesammlerin.

Tags zuvor hatte der SSC die deutsche Nationalspielerin Anna Pogany vom Schweizer Nationalliga-Club verpflichtet. In der vergangenen Woche hatte bereits die 28 Jahre alte Mittelblockerin Lauren Barfield aus den USA ihren Vertrag verlängert. Nach SSC-Angaben haben neben Barfield auch Denise Hanke, Marie Schölzel und Gréta Szákmary Verträge für das kommende Spieljahr.

Die deutsche Nationalspielerin Louisa Lippmann wird den Club ebenso verlassen wie Luna Carocci, Kaisa Alanko und Martenne Bettendorf. Lippmann wechselt zum italienischen Erstligisten Bisonte Florenz. Die 23 Jahre alte Diagonalspielerin nutzt eine Ausstiegsklausel in ihrem bis 2019 datierten Vertrag. Lippmann war in den vergangenen beiden Jahren als wertvollste Spielerin der Bundesliga ausgezeichnet worden.