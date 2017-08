Verteidigung : Von der Leyen wünscht sich Präsident Obama zurück

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat weiter große Hochachtung vor dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Er habe Erhebliches geleistet, sagte von der Leyen am Freitag beim «Politischen Salon» der «Ostsee-Zeitung» in Rostock. «Und gerade im Lichte dessen, was wir in der jetzigen Präsidentschaft sehen, kann ich nur sagen: «Ich wünsche mir einen Präsidenten Obama zurück».»