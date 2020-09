Verkehr : Von Motorrad bis E-Roller: Polizei kontrolliert Zweiräder

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern nimmt derzeit alle Arten von Zweirädern genauer unter die Lupe. Dabei sollen Fahrerinnen und Fahrer landesweit den gesamten Monat September auf Risiken für Fahrräder, E-Bikes und Motorräder im Straßenverkehr und vorbeugende Schutzmaßnahmen hingewiesen werden, wie Polizeisprecherinnen am Dienstag in Neubrandenburg und Rostock sagten. Kontrolliert werden auch Elektroroller-Fahrer, von denen es langsam immer mehr gibt.

Avatar_prignitzer von dpa

01. September 2020, 07:48 Uhr