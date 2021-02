Geschichte : Vor 70 Jahren: Stasi übernimmt Sperrgebiet samt Gefängnis

In der Berliner Gedenkstätte Hohenschönhausen können Interessierte bei einem virtuellen Rundgang mit einer früheren Inhaftierten erfahren, was Isolationshaft im Stasi-Knast bedeutete. Die Vergangenheit ist gegenwärtig.

Berlin | Am 1. März 1951 übernahm das DDR-Ministerium für Staatssicherheit in Ost-Berlin vom sowjetischen Geheimdienst ein Sperrgebiet samt Gefängnis in Hohenschönhausen. Die heutige Gedenkstätte erinnert an das historische Datum und stellt Häftlingsbiografien i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.