Demonstrationen : Vor AfD-Demonstration: Erste Gegenveranstaltung in Rostock

Die Polizei in Rostock fürchtet für Samstag Auseinandersetzungen wegen der geplanten AfD-Demonstration. Eine erste Gegendemonstration zum «sich warmlaufen» verlief friedlich. Was der Samstag bringt, ist ungewiss.

von dpa

21. September 2018, 21:16 Uhr

Etwa 300 Menschen haben am Freitagabend in Rostock gegen den für Samstag geplanten Aufmarsch der AfD demonstriert. Nach Angaben der Polizei verlief der Gang durch die Innenstadt friedlich, über Zwischenfälle wurde bis zum Ende der Demonstration nichts bekannt. Die Teilnehmer, darunter viele Mitglieder der Antifa, machte auch auf «Objekte der organisierten Rechten» in der Innenstadt aufmerksam. Dazu gehöre beispielsweise die Zentrale der Identitären. Die Veranstaltung stand unter dem Motto «sich für Samstag warm zu laufen».

Die AfD will dann unter dem Motto «Für unser Land und unsere Kinder!» demonstrieren. Die Veranstaltung bekam schon im Vorfeld besondere Aufmerksamkeit, weil die AfD den Thüringer Partei- und Fraktionschef Björn Höcke als Redner eingeladen hat. Höcke hatte schon mehrfach mit ausländerfeindlichen Aussagen für Schlagzeilen gesorgt. Er gilt als einer der Wortführer des rechtsnationalen AfD-Flügels. Für Samstag sind insgesamt sieben Gegendemonstrationen mit rund 2000 Menschen angekündigt.

Für die Demonstrationen am Samstag hat die Polizei angekündigt, Straftaten nicht zu dulden und konsequent und unverzüglich zu unterbinden. «Das Gewaltmonopol des Staates ist nicht teilbar», sagte der Chef der Polizeiinspektion Rostock, Michael Ebert.