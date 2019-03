Notfälle : Vor Bomben-Entschärfun: Evakuierung von Innenstadt begonnen

Wegen der geplanten Entschärfung einer Weltkriegsbombe hat in Rostock am Mittwochmorgen die Evakuierung der Innenstadt begonnen. Im Umkreis von 1000 Metern um den Fundort im Rosengarten gibt es einen Sperrbezirk. Ab 8.00 Uhr ist es verboten, sich dort aufzuhalten, so die Vorgabe der Stadtverwaltung. Ab 7.30 Uhr ist keine Einfahrt in das Sperrgebiet mehr möglich. Die Verwaltung ging davon aus, dass rund 10 000 Menschen von der Evakuierung betroffen sein werden. Seit Dienstagnachmittag waren die Lautsprecherwagen durch die Innenstadt gefahren und hatte die Einwohner auf die Evakuierung aufmerksam gemacht.

von dpa

27. März 2019, 07:49 Uhr

An den Zufahrtsstraßen in der Stadt standen am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr Dutzende Einsatzwagen der Polizei, Polizisten liefen Streife - aber noch floss der Verkehr. Die 250-Kilogramm-Bombe war am Montag bei der Vorbereitung von Bauarbeiten gefunden worden.