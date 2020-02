Unfälle : Vorfahrt missachtet: drei Verletzte in Greifswald

Avatar_prignitzer von dpa

10. Februar 2020, 22:50 Uhr

Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Greifswald sind am Montag drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 46-Jähriger habe die Vorfahrt eines 72-jährigen Greifswalders missachtet, der sich nach der Kollision mit seinem Auto überschlug, teilte die Polizei mit. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Der Senior und seine 66 und 9 Jahre alten Beifahrer erlitten zum Teil schwere Verletzungen und wurden in eine Greifswalder Klinik gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 10 000 Euro.