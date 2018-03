Kriminalität : Vorpommer fährt unter Drogen mit dem Auto zur Polizei

von dpa

21. März 2018, 17:06 Uhr

Unter Drogen stehend ist ein 20-Jähriger aus Vorpommern-Rügen in Rostock mit seinem Wagen zur Polizei gefahren. Der Mann habe den Beamten mitteilen wollen, dass er zuvor einen Unfall verursacht habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er sei am Dienstagmorgen auf der B105 bei Rostock auf einen bremsenden Lkw aufgefahren. Dessen Fahrer hatte das aber offenbar gar nicht bemerkt und fuhr weiter, während am Auto des Mannes ein Schaden von 2500 Euro entstand, hieß es weiter. Während die Polizisten den Unfall aufnahmen, habe der Mann ihnen erzählt, dass er Drogen konsumiert und auch welche dabei habe. Er muss sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.