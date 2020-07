Finanzen : Vorpommern-Greifswald bekommt weitere Millionenhilfe

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald bekommt beim Schuldenabbau weitere Millionenhilfe vom Land. Wie das Schweriner Innenministerium am Mittwoch mitteilte, kann der Kreis an der Grenze zu Polen mit rund neun Millionen Euro zusätzlich rechnen. «Noch vor wenigen Jahren war der Landkreis Vorpommern-Greifswald das finanzielle Sorgenkind in unserem Land», erklärte Innenminister Lorenz Caffier (CDU). Die Haushaltslage habe sich nun stabilisiert, durch Sparanstrengungen im Jahr 2019 habe der Kreis sogar drei Millionen Euro plus gemacht. Deshalb sei die Zusatzhilfe zur Konsolidierung angebracht.

08. Juli 2020, 18:58 Uhr