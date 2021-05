Gesundheit : Vorpommern-Rügen: Keine Maskenpflicht mehr in Fußgängerzonen

Wegen einer stabil niedrigen Zahl von Corona-Neuinfektionen hebt der Landkreis Vorpommern-Rügen die Maskenpflicht in Fußgängerzonen auf.

Stralsund | Von Samstag an brauchen die Menschen in den Einkaufsstraßen des Kreises keine Mund-Nase-Bedeckung mehr zu tragen, wie ein Sprecher von Landrat Stefan Kerth (SPD) am Freitag mitteilte. Die Maskenpflicht war Ende Januar eingeführt worden. Die Aufhebung sei möglich, weil Mecklenburg-Vorpommern die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 unterschritten haben, hieß...

