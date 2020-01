Kommunen : Vorpommern-Rügen: Neujahrsempfang mit Kanzlerin Merkel

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird heute zum traditionellen Neujahrsempfang des Landkreises Vorpommern-Rügen erwartet. Anders als in den Vorjahren lädt der Landkreis nicht nach Trinwillershagen bei Ribnitz-Damgarten ein, wo Merkel 2006 mit US-Präsident George W. Bush zusammentraf. Diesmal richtet das Kulturhaus «Treffpunkt Europa» in Grimmen den Neujahrsempfang aus. Auch diese Lokalität ist Merkel etwa von CDU-Landesparteitagen seit langem bekannt. In Grimmen werden rund 400 Gäste aus Politik und Wirtschaft, Verwaltung und Vereinen erwartet.

10. Januar 2020, 01:24 Uhr

Beim traditionellen Neujahrsempfang zeichnet der Landkreis die «Frau des Jahres», den «Sportler des Jahres», den «Kulturschaffenden des Jahres» und 20 ehrenamtlich Tätige aus.