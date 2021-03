Gesundheit : Vorsichtige Corona-Lockerungen zum Wochenstart in MV

Bund und Länder hatten sich in der vergangenen Woche auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen verständigt. Am Montag treten diese in Mecklenburg-Vorpommern in Kraft. Freuen kann sich zum Beispiel der Einzelhandel.

Rostock | Das wirtschaftliche und öffentliche Leben in Mecklenburg-Vorpommern wird mit vorsichtigen Lockerungsschritten zum Wochenstart zumindest etwas hochgefahren. So sind dann wieder Treffen mit maximal fünf Menschen zweier Haushalte möglich, Kinder bis 14 Jahre zählen nicht dazu. Einige Wirtschaftsbranchen können sich auf die Wiederaufnahme ihres Betriebs f...

