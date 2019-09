Parteien : Vorstellungstour für SPD-Vorsitz in Neubrandenburg

Die Kandidaten für den SPD-Bundesvorsitz stellen sich heute auf einer Regionalkonferenz in Neubrandenburg vor. Sieben Duos aus jeweils einem Mann und einer Frau bewerben sich um die Nachfolge für die zurückgetretene Parteivorsitzende Andrea Nahles. Ende Juni hatte der Parteivorstand beschlossen, dass auch ein Duo die Partei führen könne und die Mitglieder das Wort haben sollen.

Avatar_prignitzer von dpa

20. September 2019, 01:06 Uhr

Auf 23 Regionalkonferenzen bundesweit erhält die Parteibasis nun seit Anfang September die Möglichkeit für Diskussionen, Gespräche und Nachfragen an die Kandidaten. Neubrandenburg ist bereits die 14. Station. Rund 200 Mitglieder sowie Interessierte ohne Parteibuch werden erwartet. Nach gut der Hälfte der Konferenzen ist Beobachtern zufolge noch völlig offen, welches Team am Ende das Rennen macht.

Der Vorstellungsmarathon endet planmäßig am 12. Oktober in München. Danach soll per Mitgliederbefragung über die neue SPD-Spitze entschieden werden. Das Ergebnis soll am 26. Oktober feststehen.