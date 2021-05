Krankenhäuser : Während Corona kürzere Klinikaufenthalte nach Entbindungen

Vielerorts im Nordosten verlassen frischgebackene Mütter wegen Corona-Beschränkungen schneller das Krankenhaus.

Greifswald | Das komme vor, damit sie schnell wieder bei ihren Familien sein könnten, erklärte etwa das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg. Auch die Kliniken in Schwerin, Stralsund oder Güstrow bestätigten kürzere Aufenthalte. Im Südstadtklinikum in Rostock und an der Universitätsmedizin in Greifswald ist das nach eigenen Angaben hingegen nicht der Fal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.